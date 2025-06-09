Відповідну заяву він зробив у понеділок, 9 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.
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Що Трамп заявив про губернатора Каліфорнії
Американський президент Дональд Трамп після повернення до Білого дому з Кемп-Девіда, висловився щодо нещодавньої суперечки з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, зазначивши, що арештував би його.
Я б зробив це, якби був Томом,
– заявив він.
За його словами, загалом йому подобається Ньюсом, і він "хороший хлопець, але некомпетентний". Водночас Дональд Трамп назвав протестувальників у Лос-Анджелесі "професійними агітаторами" і "бунтівниками".
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі раніше розпочалися заворушення через імміграційні рейди, викликані політикою Дональда Трампа, через що президент ввів 2 тисяч бійців Національної гвардії для придушення протестів.
У зв'язку з цим американський штат Каліфорнія подасть позов проти адміністрації Дональда Трампа через залучення Національної гвардії для придушення заворушень. Про це заявив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.