Відповідну заяву він зробив у понеділок, 9 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Що Трамп заявив про губернатора Каліфорнії

Американський президент Дональд Трамп після повернення до Білого дому з Кемп-Девіда, висловився щодо нещодавньої суперечки з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, зазначивши, що арештував би його.

Я б зробив це, якби був Томом,

– заявив він.

За його словами, загалом йому подобається Ньюсом, і він "хороший хлопець, але некомпетентний". Водночас Дональд Трамп назвав протестувальників у Лос-Анджелесі "професійними агітаторами" і "бунтівниками".

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі раніше розпочалися заворушення через імміграційні рейди, викликані політикою Дональда Трампа, через що президент ввів 2 тисяч бійців Національної гвардії для придушення протестів.

У зв'язку з цим американський штат Каліфорнія подасть позов проти адміністрації Дональда Трампа через залучення Національної гвардії для придушення заворушень. Про це заявив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.