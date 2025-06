Минулого тижня у Каліфорнії спалахнув справжній бунт. 6 червня, коли весь світ спостерігав за віртуальною битвою Ілона Маска та Дональда Трампа, у Лос-Анджелесі почалися масові протести, які переросли в не менш масові заворушення та штурм штаб-квартири поліції Лос-Анджелеса (LAPD). Придушувати все це довелося сльозогінним газом, світлозвуковими гранатами та арештами.

Заарештовувати президент Трамп запропонував всіх, хто носить маски, а також назвав учасників протестів "проплаченими заколотниками", нагадавши вайби легендарних "наколотих апельсинів". "У Лос-Анджелесі все виглядає справді погано. ВВОДЬТЕ ВІЙСЬКА!!!" – таким був ранковий емоційний заклик Трампа 9 червня.

Що стало причиною заворушень у США

Причиною настільки потужної кризи стали дії самого Трампа. Точніше – його антиміграційна політика, відповідно до якої він пообіцяв депортувати всіх незаконних мігрантів, але в процесі префікс "не" якось загубилося й трампові чиновники та силовики почали хапати на вулицях просто всіх, хто нагадував їм хоча б віддалено латиноамериканців.

За 140 днів президентства Трампа скандальних випадків владного свавілля набралося чимало, уряд і сам Трамп потонули в судових позовах, але не зупинилися. Особливого розмаху кампанія з полювання на мігрантів набула в Каліфорнії, де перетворилася у полювання на людей.

Головну роль у задумі Трампа відіграє структура, відома за абревіатурою ICE. Це Міграційна та митна правоохоронна служба США. Неформальним куратором служби став один із найвпливовіших "сірих кардиналів" Білого дому Стівен Міллер.



Цей уродженець Каліфорнії є також одним з ідеологів трампової боротьби з мігрантами (активний учасник розробки та співавтор Project 2025), а ще він – один з інтелектуальних стовпів MAGA з явними симпатіями до технофашизму.



Стівен Міллер / Chip Somodevilla / Getty Images

За ініціативи Міллера та DOGE Ілона Маска в ICE провели чистки та звільнили всіх нелояльних до Трампа: людей змушували проходити поліграф і писати твори на тему "мій улюблений виконавчий указ Трампа", а також відповідати на провокативне питання: "Хто переміг на виборах президента США 2020 року", де чесна і правильна відповідь загрожувала звільненням.

людей змушували проходити поліграф і писати твори на тему "мій улюблений виконавчий указ Трампа", а також відповідати на провокативне питання: "Хто переміг на виборах президента США 2020 року", де чесна і правильна відповідь загрожувала звільненням. Внаслідок чисток служба перетворилася на гібридне Гестапо з антиутопії Філіпа Діка "Людина у високому замку", викручений на максималки у питаннях екстремізму, тобто з незаконними арештами, масовими проявами расизму, тортурами та іншими порушенням прав людини.

"Оновлена" Міграційна та митна правоохоронна служба почала організовувати рейди на фабриках, в ресторанах, у ТРЦ, школах і просто на вулицях. Однією з затриманих взагалі виявилась туристка з Чилі, яка абсолютно легально перебувала в США. Все це активно фіксувалося на телефони випадковими свідками "спецоперацій" і миттєво опинялося в мережі.

Доволі швидко журналісти з'ясували, що для своїх облав ICE використовує реєстри Податкового управління США (IRS), тобто виловлює не незаконних мігрантів і членів етнічних банд, а звичайних мирних людей, які вже легалізувалися в Америці й платять податки, працюючи на не популярних серед американців, але дуже потрібних роботах.

Зверніть увагу! 30 травня 2025 року Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для понад 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели. Це розв'язало руки ICE та відкрило "скриньку Пандори".

Улюбленою стратегією ICE стали раптові облави, але в наш час пересування великої кількості силовиків і спецпризначенців по місту, де ледь не кожен має мобільний телефон з виходом в інтернет – не надто надійне рішення. Тому на фабриках, де працюють мігранти, почали робити барикади й навіть засідки на тих, хто сам хотів робити засідки.

Лос-Анджелес у вогні

6 червня бойовики ICE увірвалися до гуртового магазину одягу в передмісті Лос-Анджелеса в містечку Парамаунт і провели там "маски-шоу" – зі світлозвуковими гранатами, газом і масовими арештами. Всього було затримано майже 100 людей (згодом частину відпустили й за ґратами залишилося лише 44), причому хапали всіх без розбору.

Так, до числа затриманих нелегалів потрапив громадянин США, який очолює місцеву ланку профспілки і єдиним його гріхом було фільмування рейду на камеру. Про рейд ICE стало миттєво відомо "на районі" – і місцеві просто пішли відбивати своїх дітей, чоловіків і батьків.

Незабаром до протестантів приєдналися місцеві активісти "проти всіх", анархісти, "ліві" всіх видів та дистанційні фанати Палестини – тобто та сама братія, якою Трамп і компанія старанно лякали своїх виборців весь останній рік. Радикали змінили вектор з переважно мирного та конструктивного протесту, перетворивши його на вибухонебезпечне шапіто.

Зверніть увагу! У Каліфорнії не пара сотень іммігрантів. Там їх близько 10 000 000 осіб, 25% населення штату.

Атмосферні фото та відео з даунтауну Лос-Анджелеса

Почалися сутички та вже за кілька годин ситуація просто вийшла з-під контролю. На поліцейську жорстокість протестанти відповіли своєю. Під роздачу, каміння та коктейлі Молотова потрапили невдало припарковані машини та погано захищені магазини – почався традиційний для американських низових протестів "лутінг". І все це перетворилося на варварську вакханалію, де вже немає ні поганих, ні хороших.

Колись величний Лос-Анджелес став місцем, де домінують нелегальні іммігранти та злочинці. Нині агресивні бунтівники атакують наших федеральних агентів, намагаючись перешкодити депортаціям,

– нічний твіт від 9 червня 2025 року президента Трампа, який нажаханий кашею, що власноруч і заварив.

Під час масових заворушень постраждали не лише цивільні та бійці з обох сторін конфлікту, але й журналісти. Так, під вогонь гумових куль поліції потрапили знімальні групи з Австралії та Китаю. Сюрреалізму ситуації додали прапори Мексики, Гватемали та інших латиноамериканських країн, з якими бунтівники (бо це вже бунт) протестували проти депортації зі США до тієї ж Мексики, Гватемали та інших латиноамериканських країн.

Для чого це Трампу і як його принижує губернатор Каліфорнії Ньюсом

Масові протести в Каліфорнії миттєво стали топтемою. Дональд Трамп навіть відволікся від сварки з Маском і гольфу, щоб настрочити декілька грізних твітів і віддати наказ про виправлення до Каліфорнії 2 000 бійців Національної гвардії.

Що цікаво – проти волі влади штату. Це перший випадок такого втручання з 1965 року, тому прецедент 1968 року, про який пишуть у мережі, не надто релевантний. Бо тоді, нагадаємо, нацгвардію для жорстокого придушення студентських протестів у кампусі в Бекрлі санкціонував губернатор штату Рональд Рейган, а не президент Ліндон Джонсон через його голову.



Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки – не унітарна держава, а федерація, причому деякі Штати вважають, що навіть Конфедерація, тобто утворення, де федеральний центр має мінімальні права, які сконцентровані на зовнішній політиці, натомість уся повнота влади в штаті має належати місцевій владі.

У випадку Каліфорнії – це не пусті слова, бо вона дуже багата і ВВП штату в 4,1 трильйона доларів, якщо розглядати його окремо, наприклад, більший за японський. Це робить штат Каліфорнія взагалі 4-ою економікою світу, а ще – фактично незалежною від фінансування з центру, бо податків штат віддає більше, ніж отримує з Федерального бюджету.

І це дуже дратує Дональда Трампа, а ще більше його дратує те, що це "синій штат", тобто традиційна вотчина демократів, де не надто шанують MAGA і мають щодо ініціатив президента США власну думку.

Не дивно, що влада Каліфорнії сприйняла репресії від ICE та Стіва Міллера не як боротьбу з мігрантами, а як боротьбу зі собою. Бо нелегальні мігранти в штаті давно стали великою економічною силою і частиною статус-кво, де громадяни США заробляють великі гроші в Кремнієвій долині та інших маржинальних та високотехнологічних індустріях, натомість прибульці (aliens) трудяться у сфері послуг, виконують низькокваліфіковану роботу на заводах і фабриках, працюють садівниками, доглядачами тощо.

Трамп нині, на думку каліфорнійців, не лише втілює сценарій фільму "День без мексиканця", а взагалі цей компроміс руйнує, чим фактично обвалює економіку Каліфорнії, при цьому в сусідньому "червоному" Техасі, де незаконних мігрантів ще більше, ICE чомусь не лютує і поводиться тихо.

З огляду на це, протистояння з вулиць Лос-Анджелеса перейшло у владні кабінети. Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом очолив спротив і сам почав атаку на Трампа.



Ґевін Ньюсом / Фото Rich Pedroncelli / AP

Він заявив, що Трамп винен у провокації кризи й саме він має відповідати за наслідки протестів.

Ми говорили 20 хвилин – це питання навіть не порушувалося. Я весь час намагався говорити про Лос-Анджелес, а він хотів говорити про якісь інші теми. Він жодного разу не згадав Національну гвардію. Хоча каже, що згадав. Він – абсолютно безсоромний брехун. Співпрацювати з президентом неможливо. Можна лише працювати на нього,

– губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом про свою розмову з Трампом в ефірі MSNBC.

У відповідь Трамп написав ще декілька грізних твітів, а "прикордонний цар" (чиновник, відповідальний за депортації мігрантів – 24 Канал) Том Гоман закликав негайно арештувати губернатора.

Той у відповідь був не менш зухвалим і заявив: "Так прийдіть і візьміть мене, ви знаєте де я". Окрім цього пан Ньюсом назвав міністра оборони Піта Гегсета "клоуном", а також подав до суду на Трампа за, на його думку, рейдерське захоплення Національної гвардії.

Піт Гегсет – це жарт. Просто жарт. Усі знають, що він абсолютно не тямить у тому, що робить. Справжній сором. Цей хлопець лише вдає силу, хоча насправді він – уособлення слабкості,

– Ґевін Ньюсом не зупиняється.

Вірний Трампу директор ФБР також відзначився і заявив, що чхати хотів на рішення судів і думку губернатора.

Щоб було ясно: цьому ФБР не потрібен чийсь дозвіл, щоб захищати Конституцію. Моя відповідальність – перед американським народом, а не перед політичними жартами. Лос-Анджелес перебуває в облозі з боку злочинних банд, і ми відновимо закон і порядок. Я не прошу вас, я вам кажу.

"Нехай живе вільна Каліфорнія"

Вочевидь нині ми перебуваємо в самому розпалі кризи. Безумовно масові заворушення продовжаться, і вандалізм та випадки мародерства дадуть Трампу повне моральне право на "силовий варіант". Пан президент, схоже, хижо усміхається та потирає руки, бо отримав потрібну ТБ-картинку з погромами, спаленням американського прапора і нападами на копів.

Утім, заарештувати мігранта-погромщика з прапором Мексики – легко, куди складніше дати раду з хлопцями та дівчатами з високих кабінетів у Сакраменто, а саме там засідає влада Каліфорнії. І там вже відкрито говорять, що президент порушує суверенітет штату.

До чого призведе поглиблення розколу в цілій Америці – невідомо. Але нині події в даунтауні Лос-Анджелеса не залишили нікого в США нейтральними. При цьому Америка розділилась у своєму ставленні фактично 50/50.

І де прихильники Трампа бачать "наведення порядку", його критики говорять про узурпацію влади, американський фашизм і руйнацію традиційного американського способу життя.

Нині всіма своїми діями президент Трамп показує, що має на меті не стільки "остаточне вирішення" питання нелегальної міграції, скільки мріє про приборкання норовливого штату. Натомість у Каліфорнії не надто бажають коритися небезпечному та непередбачуваному президентові.

Особливо, коли він щойно показав, як може зректися свого нещодавнього "бро" зі Кремнієвої долини. Історія Ілона Маска може стати сигналом і для інших друзів Трампа із Каліфорнії, що наступними стануть вони. І що буде, коли хтось першим скаже "Нехай живе вільна Каліфорнія!", не знає ніхто. Бо, як співав Ентоні Кідіс: And tidal waves couldn’t save the world from Californication.