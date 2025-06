На прошлой неделе в Калифорнии вспыхнул настоящий бунт. 6 июня, когда весь мир наблюдал за виртуальной битвой Илона Маска и Дональда Трампа, в Лос-Анджелесе начались массовые протесты, которые переросли в не менее массовые беспорядки и штурм штаб-квартиры полиции Лос-Анджелеса (LAPD). Подавлять все это пришлось слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и арестами.

Арестовывать президент Трамп предложил всех, кто носит маски, а также назвал участников протестов "проплаченными мятежниками", напомнив вайбы легендарных "наколотых апельсинов". "В Лос-Анджелесе все выглядит действительно плохо. ВВОДИТЕ ВОЙСКА!!!" – таким был утренний эмоциональный призыв Трампа 9 июня.

Что стало причиной беспорядков в США

Причиной столь мощного кризиса стали действия самого Трампа. Точнее – его антимиграционная политика, в соответствии с которой он пообещал депортировать всех незаконных мигрантов, но в процессе приставка "не" как-то потерялась и трамповые чиновники и силовики начали хватать на улицах просто всех, кто напоминал им хотя бы отдаленно латиноамериканцев.

За 140 дней президентства Трампа скандальных случаев властного произвола набралось немало, правительство и сам Трамп утонули в судебных исках, но не остановились. Особый размах кампания по охоте на мигрантов приобрела в Калифорнии, где превратилась в охоту на людей.

Главную роль в замысле Трампа играет структура, известная по аббревиатуре ICE. Это Миграционная и таможенная правоохранительная служба США. Неформальным куратором службы стал один из самых влиятельных "серых кардиналов" Белого дома Стивен Миллер.



Этот уроженец Калифорнии является также одним из идеологов трамповой борьбы с мигрантами (активный участник разработки и соавтор Project 2025), а еще он – один из интеллектуальных столпов MAGA с явными симпатиями к технофашизму.



Стивен Миллер / Chip Somodevilla / Getty Images

По инициативе Миллера и DOGE Илона Маска в ICE провели чистки и уволили всех нелояльных к Трампу: людей заставляли проходить полиграф и писать сочинения на тему "мой любимый исполнительный указ Трампа", а также отвечать на провокационный вопрос: "Кто победил на выборах президента США 2020 года", где честный и правильный ответ грозил увольнением.

людей заставляли проходить полиграф и писать сочинения на тему "мой любимый исполнительный указ Трампа", а также отвечать на провокационный вопрос: "Кто победил на выборах президента США 2020 года", где честный и правильный ответ грозил увольнением. В результате чисток служба превратилась в гибридное Гестапо из антиутопии Филипа Дика "Человек в высоком замке", выкрученное на максималки в вопросах экстремизма, то есть с незаконными арестами, массовыми проявлениями расизма, пытками и другими нарушениями прав человека.

"Обновленная" Миграционная и таможенная правоохранительная служба начала организовывать рейды на фабриках, в ресторанах, в ТРЦ, школах и просто на улицах. Одной из задержанных вообще оказалась туристка из Чили, которая абсолютно легально находилась в США. Все это активно фиксировалось на телефоны случайными свидетелями "спецопераций" и мгновенно оказывалось в сети.

Довольно быстро журналисты выяснили, что для своих облав ICE использует реестры Налогового управления США (IRS), то есть вылавливает не незаконных мигрантов и членов этнических банд, а обычных мирных людей, которые уже легализовались в Америке и платят налоги, работая на не популярных среди американцев, но очень нужных работах.

Обратите внимание! 30 мая 2025 года Верховный суд США разрешил администрации Трампа отменить временный правовой статус для более 530 тысяч мигрантов с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Это развязало руки ICE и открыло "ящик Пандоры".

Любимой стратегией ICE стали внезапные облавы, но в наше время передвижения большого количества силовиков и спецназовцев по городу, где чуть ли не каждый имеет мобильный телефон с выходом в интернет – не слишком надежное решение. Поэтому на фабриках, где работают мигранты, начали делать баррикады и даже засады на тех, кто сам хотел делать засады.

Лос-Анджелес в огне

6 июня боевики ICE ворвались в оптовый магазин одежды в пригороде Лос-Анджелеса в городке Парамаунт и провели там "маски-шоу" – со светошумовыми гранатами, газом и массовыми арестами. Всего было задержано почти 100 человек (впоследствии часть отпустили и за решеткой осталось лишь 44), причем хватали всех без разбора.

Так, в число задержанных нелегалов попал гражданин США, который возглавляет местное звено профсоюза и единственным его грехом была съемка рейда на камеру. О рейде ICE стало мгновенно известно "на районе" – и местные просто пошли отбивать своих детей, мужей и отцов.

Вскоре к протестантам присоединились местные активисты "против всех", анархисты, "левые" всех видов и дистанционные фанаты Палестины – то есть та самая братия, которой Трамп и компания старательно пугали своих избирателей весь последний год. Радикалы изменили вектор с преимущественно мирного и конструктивного протеста, превратив его во взрывоопасное шапито.

Обратите внимание! В Калифорнии не пара сотен иммигрантов. Там их около 10 000 000 человек, 25% населения штата.

Атмосферные фото и видео из даунтауна Лос-Анджелеса

Начались столкновения и уже через несколько часов ситуация просто вышла из-под контроля. На полицейскую жестокость протестанты ответили своей. Под раздачу, камни и коктейли Молотова попали неудачно припаркованные машины и плохо защищенные магазины – начался традиционный для американских низовых протестов "лутинг". И все это превратилось в варварскую вакханалию, где уже нет ни плохих, ни хороших.

Когда-то величественный Лос-Анджелес стал местом, где доминируют нелегальные иммигранты и преступники. Сейчас агрессивные мятежники атакуют наших федеральных агентов, пытаясь помешать депортации,

– ночной твит от 9 июня 2025 года президента Трампа, напуганного кашей, которую собственноручно и заварил.

Во время массовых беспорядков пострадали не только гражданские и бойцы с обеих сторон конфликта, но и журналисты. Так, под огонь резиновых пуль полиции попали съемочные группы из Австралии и Китая. Сюрреализма ситуации добавили флаги Мексики, Гватемалы и других латиноамериканских стран, с которыми бунтовщики (потому что это уже бунт) протестовали против депортации из США в ту же Мексику, Гватемалу и другие латиноамериканские страны.

Для чего это Трампу и как его унижает губернатор Калифорнии Ньюсом

Массовые протесты в Калифорнии мгновенно стали топ-темой. Дональд Трамп даже отвлекся от ссоры с Маском и гольфа, чтобы настрочить несколько грозных твитов и отдать приказ об отправке в Калифорнию 2 000 бойцов Национальной гвардии.

Что интересно – против воли властей штата. Это первый случай такого вмешательства с 1965 года, поэтому прецедент 1968 года, о котором пишут в сети, не слишком релевантный. Потому что тогда, напомним, нацгвардию для жестокого подавления студенческих протестов в кампусе в Бекрли санкционировал губернатор штата Рональд Рейган, а не президент Линдон Джонсон через его голову.



Напомним, что Соединенные Штаты Америки – не унитарное государство, а федерация, причем некоторые Штаты считают, что даже Конфедерация, то есть образование, где федеральный центр имеет минимальные права, которые сконцентрированы на внешней политике, зато вся полнота власти в штате должна принадлежать местной власти.

В случае Калифорнии – это не пустые слова, потому что она очень богата и ВВП штата в 4,1 триллиона долларов, если рассматривать его отдельно, например, больше японского. Это делает штат Калифорния вообще 4-й экономикой мира, а еще – фактически независимой от финансирования из центра, потому что налогов штат отдает больше, чем получает из Федерального бюджета.

И это очень раздражает Дональда Трампа, а еще больше его раздражает то, что это "синий штат", то есть традиционная вотчина демократов, где не слишком уважают MAGA и имеют относительно инициатив президента США собственное мнение.

Неудивительно, что власти Калифорнии восприняли репрессии от ICE и Стива Миллера не как борьбу с мигрантами, а как борьбу с собой. Потому что нелегальные мигранты в штате давно стали большой экономической силой и частью статус-кво, где граждане США зарабатывают большие деньги в Кремниевой долине и других маржинальных и высокотехнологичных индустриях, зато пришельцы (aliens) трудятся в сфере услуг, выполняют низкоквалифицированную работу на заводах и фабриках, работают садовниками, смотрителями и т.д.

Трамп сейчас, по мнению калифорнийцев, не только воплощает сценарий фильма "День без мексиканца", а вообще этот компромисс разрушает, чем фактически обваливает экономику Калифорнии, при этом в соседнем "красном" Техасе, где незаконных мигрантов еще больше, ICE почему-то не свирепствует и ведет себя тихо.

Ввиду этого, противостояние с улиц Лос-Анджелеса перешло во властные кабинеты. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом возглавил сопротивление и сам начал атаку на Трампа.



Гэвин Ньюсом / Фото Rich Pedroncelli / AP

Он заявил, что Трамп виноват в провокации кризиса и именно он должен отвечать за последствия протестов.

Мы говорили 20 минут – этот вопрос даже не поднимался. Я все время пытался говорить о Лос-Анджелесе, а он хотел говорить о каких-то других темах. Он ни разу не упомянул Национальную гвардию. Хотя говорит, что упомянул. Он – абсолютно бесстыдный лжец. Сотрудничать с президентом невозможно. Можно только работать на него,

– губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом о своем разговоре с Трампом в эфире MSNBC.

В ответ Трамп написал еще несколько грозных твитов, а "пограничный царь" (чиновник, ответственный за депортации мигрантов – 24 Канал) Том Гоман призвал немедленно арестовать губернатора.

Тот в ответ был не менее дерзким и заявил: "Так придите и возьмите меня, вы знаете где я". Кроме этого господин Ньюсом назвал министра обороны Пита Хегсета "клоуном", а также подал в суд на Трампа за, по его мнению, рейдерский захват Национальной гвардии.

Пит Хегсет – это шутка. Просто шутка. Все знают, что он совершенно не понимает в том, что делает. Настоящий стыд. Этот парень лишь притворяется сильным, хотя на самом деле он – олицетворение слабости,

– Гэвин Ньюсом не останавливается.

Верный Трампу директор ФБР также отличился и заявил, что чихать хотел на решения судов и мнение губернатора.

Чтобы было ясно: этому ФБР не нужно чье-то разрешение, чтобы защищать Конституцию. Моя ответственность – перед американским народом, а не перед политическими шутками. Лос-Анджелес находится в осаде со стороны преступных банд, и мы восстановим закон и порядок. Я не прошу вас, я вам говорю.

"Да здравствует свободная Калифорния"

Очевидно сейчас мы находимся в самом разгаре кризиса. Безусловно массовые беспорядки продолжатся, и вандализм и случаи мародерства дадут Трампу полное моральное право на "силовой вариант". Господин президент, похоже, хищно улыбается и потирает руки, потому что получил нужную ТВ-картинку с погромами, сожжением американского флага и нападениями на копов.

Впрочем, арестовать мигранта-погромщика с флагом Мексики – легко, куда сложнее разобраться с парнями и девушками из высоких кабинетов в Сакраменто, а именно там заседает власть Калифорнии. И там уже открыто говорят, что президент нарушает суверенитет штата.

К чему приведет углубление раскола в целой Америке – неизвестно. Но ныне события в даунтауне Лос-Анджелеса не оставили никого в США нейтральными. При этом Америка разделилась в своем отношении фактически 50/50.

И где сторонники Трампа видят "наведение порядка", его критики говорят об узурпации власти, американском фашизме и разрушении традиционного американского образа жизни.

Сейчас всеми своими действиями президент Трамп показывает, что нацелен не столько "окончательное решение" вопроса нелегальной миграции, сколько мечтает об укрощении строптивого штата. Зато в Калифорнии не слишком желают повиноваться опасному и непредсказуемому президенту.

Особенно, когда он только что показал, как может отречься от своего недавнего "бро" из Кремниевой долины. История Илона Маска может стать сигналом и для других друзей Трампа из Калифорнии, что следующими станут они. И что будет, когда кто-то первым скажет "Да здравствует свободная Калифорния!", не знает никто. Потому что, как пел Энтони Кидис: And tidal waves couldn't save the world from Californication.