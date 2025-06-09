Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 9 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Смотрите также Бунт против Трампа: почему Калифорния восстала и к чему приведут беспорядки в США

Что Трамп заявил о губернаторе Калифорнии

Американский президент Дональд Трамп после возвращения в Белый дом из Кэмп-Дэвида, высказался относительно недавнего спора с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, отметив, что арестовал бы его.

Я бы сделал это, если бы был Томом,

– заявил он.

По его словам, целом ему нравится Ньюсом, и он "хороший парень, но некомпетентный". В то же время Дональд Трамп назвал протестующих в Лос-Анджелесе "профессиональными агитаторами" и "бунтовщиками".

Напомним, в Лос-Анджелесе ранее начались беспорядки из-за иммиграционных рейдов, вызванных политикой Дональда Трампа, из-за чего президент ввел 2 тысяч бойцов Национальной гвардии для подавления протестов.

В связи с этим американский штат Калифорния подаст иск против администрации Дональда Трампа из-за привлечения Национальной гвардии для подавления беспорядков. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.