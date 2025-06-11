Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Бунт проти Трампа: чому Каліфорнія повстала й до чого призведуть заворушення в США

Що відомо про підготовку великого протесту проти Трампа

Акція під назвою "Без королів" охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США вже у цю суботу, 14 червня. Очікується, що це буде найбільший одноденний мітинг проти президента Трампа з початку його другого терміну.

Де пройдуть мітинги проти Трампа 14 червня / дані з сайту акції

Мітинги пройдуть на тлі військового параду у Вашингтоні, який Трамп влаштовує до свого дня народження.

Трамп планує військовий парад у Вашингтоні 14 червня, але найважливішою подією того дня стануть дії, які ми вчинятимемо повсюди. Я закликаю в День "Без Королів" відкинути політику "сильної руки" та корупцію,

– зазначають організатори.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що будь-які протести під час суботнього параду зустрінуть з "дуже великою силою".

Організатори заявили, що протести пройдуть всюди, окрім Вашингтона. Це навмисне рішення, аби зосередитися на контрасті і не дати адміністрації президента приводів до розпалювання конфлікту.

"14 червня — це наш шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів, які його очолюють", – заявляють на вебсайті акції.

Ти часом протести у Лос-Анджелесі не стихають. Місцевій владі навіть довелося ввести обмежену комендантську годину у центрі міста. Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав виступити проти Трампа.