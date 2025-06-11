Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Бунт против Трампа: почему Калифорния восстала и к чему приведут беспорядки в США

Что известно о подготовке большого протеста против Трампа

Акция под названием "Без королей" охватит более 1800 городов во всех 50 штатах, а также несколько стран за пределами США уже в эту субботу, 14 июня. Ожидается, что это будет самый большой однодневный митинг против президента Трампа с начала его второго срока.

Где пройдут митинги против Трампа 14 июня / данные с сайта акции

Митинги пройдут на фоне военного парада в Вашингтоне, который Трамп устраивает к своему дню рождения.

Трамп планирует военный парад в Вашингтоне 14 июня, но самым важным событием того дня станут действия, которые мы будем совершать повсюду. Я призываю в День "Без Королей" отбросить политику "сильной руки" и коррупцию,

– отмечают организаторы.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что любые протесты во время субботнего парада встретят с "очень большой силой".

Организаторы заявили, что протесты пройдут везде, кроме Вашингтона. Это намеренное решение, чтобы сосредоточиться на контрасте и не дать администрации президента поводов к разжиганию конфликта.

"14 июня - это наш шанс отразить абсурдность режима MAGA и клоунов, которые его возглавляют", – заявляют на веб-сайте акции.

Ты тем временем протесты в Лос-Анджелесе не утихают. Местным властям даже пришлось ввести ограниченный комендантский час в центре города. В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал выступить против Трампа.