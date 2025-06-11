Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о комендантском часе в Лос-Анджелесе и где он будет действовать

Мэр Карен Басс сообщила, что комендантский час начинается во вторник вечером с 20:00 (06:00 по киевскому времени) до 6:00 утра среды (16:00). В то же время она отметила, что, вероятно, это продлится несколько дней.

Комендантский час будет действовать не на всей территории города, а только в центре – на площади в одну квадратную милю.

Территория, на которой будет действовать комендантский / фото CNN

В то же время существуют отдельные группы, которые не обязаны соблюдать комендантский час, в частности правоохранительные органы, работники экстренных служб и медицинские работники, люди, которые ездят на работу и с работы, а также аккредитованные СМИ.

Басс призвала людей, которые не работают и не живут в центре Лос-Анджелеса, "избегать этого района".

Прошлой ночью было разграблено 23 предприятия. И, как по мне, если проехаться по центру Лос-Анджелеса, граффити повсюду и оно нанесло значительный ущерб бизнесам и ряду объектов недвижимости,

– сказала она.

Мэр Лос-Анджелеса сказала, что вопрос введения комендантского часа рассматривается уже несколько дней, но вечер понедельника стал "переломным моментом".

Местные власти критикуют Трампа за его действия

Карен Басс раскритиковала отправку Трампом Национальной гвардии и морской пехоты. Она также попросила его прекратить рейды ICE, призвав обратить внимание на вклад иммигрантов в местные политику.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был более жесткий в высказываниях. Он заявил, что Дональд Трамп выбрал эскалацию и обвинил его в "развертывании военной кампании по всему Лос-Анджелесу, которая выходит далеко за рамки его заявленного намерения просто преследовать насильственных и серьезных преступников".

Ньюсом призвал выступить против Трампа и "нести ответственность на высшем уровне".

Дональд Трамп больше всего хочет вашей верности, вашего молчания, чтобы вы были соучастником в этот момент. Не поддавайтесь ему,

– подчеркнул губернатор.

Заметим, что протесты уже охватили и другие регионы США. В городе Остин, Техас, силовики применили светозвуковые гранаты и перцовый газ для разгона демонстрантов, около 10 человек арестованы. Акции против деятельности федеральной миграционной службы США (ICE) прошли и в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Атланте.