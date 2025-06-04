Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DW. По словам спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога, речь идет о законопроекте "Закон о санкциях против России 2025".

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США планируют экономический удар по России

Его инициировали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута). Документ уже готов к обнародованию.

Я разговаривал с сенатором Грэмом в минувшие выходные, и я считаю, что они готовы. Они достаточно обременительны,

– отметил Келлог.

Согласно проекту, предусматривается введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, которые продолжают закупать российские нефть, газ, уран и другие товары.

3 июня во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в целом положительно оценивает прогресс в урегулировании войны в Украине, но в то же время готов при необходимости ввести санкции против России.

К слову, законопроект был подан в Сенат США еще 1 апреля. Его цель – усилить экономическое давление на Россию и создать дополнительные препятствия для стран, которые продолжают торговлю с ней в энергетической сфере.