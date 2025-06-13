Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии Радио Свобода прокомментировал заявление Хегсета, передает 24 Канал.

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Что говорят у Зеленского

По словам Камышина, Украина, как и любая другая страна, не сможет противостоять России в одиночку. Поэтому для нее важна поддержка Европы и США.

В то же время Киев уже готовится к сценарию, при котором Вашингтон прекратит поставлять системы противовоздушной обороны. Так, власти рассматривают варианты замещения критических видов вооружения, в частности ПВО. Впрочем, признают, что определенные системы, которые поставляют США, заменить чрезвычайно сложно.

Сейчас вся команда Зеленского работает над тем, чтобы альтернативы американскому вооружению и средствам защиты были найдены.

Напомним, что в ISW проанализировали последствия сокращения военной помощи Украине от США. Оно рискует дать России преимущество на поле боя и добавить Путину смелости продолжать войну, что противоречит цели обеспечения мира.

К слову, США рассматривают возможность создания отдельного бюджета для помощи Украине, о чем говорят представители обеих политических партий.