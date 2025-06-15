Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, напомнив, что еще в 2024 году, когда Трамп не был президентом, однако существенно влиял на Конгресс, в течение нескольких месяцев передача помощи Украине задерживалась. Она не поступала из-за действий республиканцев.

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Украине следует изменить стратегию

После того, как президентом стал Трамп, США не нацелены помогать Украине. Поступает только та помощь, которая была законтрактована во время каденции Байдена. Стуканов отметил, что стоит обратить внимание на поведение министра обороны Соединенных Штатов Хегсета, когда тот не посетил заседание в формате "Рамштайн", не принял участие в заседании Совета "Украина – НАТО", что красноречиво свидетельствовало о позиции США.

Не надо удивляться этим заявлениям. Конечно, еще есть время. Теоретически что-то может измениться, но я бы исходил из базового сценария, что помощь от США в 2026 году даром предоставляться не будет,

– озвучил Стуканов.

С другой стороны Украина работает с военно-политическим руководством Соединенных Штатов, а главное – с производителями оружия, чтобы иметь широкую возможность закупать американское вооружение. Делать это планируется как за украинские деньги, так и за счет европейских партнеров, которые готовы покупать у американцев оружие для нашего государства.

"Надо быть гибкими, менять свою стратегию. Бесспорно, американское оружие нам нужно. Во многих случаях оно является таким, что оперативно заменить его другим невозможно", – отметил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

Штаты изменили политическую позицию: чего ожидать

США являются частью Западного мира, ключевым игроком НАТО. В течение последних трех лет, пока президентом США не стал Трамп, Штаты играли лидерскую роль в коалиции, которая объединилась вокруг Украины. Соединенные Штаты были той страной, которая в апреле 2022 года ввела формат встреч "Рамштайн".

"Было проведено более 20 заседаний для помощи Украине, это позволило ей выстоять. Часто помощь поступала в ненадлежащих объемах и поздно, это не позволило Украине в 2022 – 2023 годах нанести России поражение. Но все же тогда США политически были на стороне Украины и осуждали российскую агрессию", – подчеркнул Стуканов.

Сейчас ситуация другая. По словам руководителя аналитического отдела Центра контент-анализа, очевидно, что на саммите G7 в Канаде его участники не примут совместную декларацию именно из-за того, что США не согласятся с рядом тезисов по осуждению агрессии России.

Вероятно, что и на саммите НАТО, который состоится через неделю в Гааге, США будут иметь отдельное от своих союзников мнение. Соединенные Штаты, как подытожил Стуканов, сейчас частично играют на стороне России, пытаясь избежать сценария, при котором она может получить поражение и потерпеть разгром. Конечно, это не добавляет Украине ни оптимизма, ни силы.