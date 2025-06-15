Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, нагадавши, що ще у 2024 році, коли Трамп не був президентом, проте істотно впливав на Конгрес, протягом декількох місяців передача допомоги Україні затримувалась. Вона не надходила через дії республіканців.

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Україні слід змінити стратегію

Після того, як президентом став Трамп, США не націлені допомагати Україні. Надходить лише та допомога, яка була законтрактована під час каденції Байдена. Стуканов зауважив, що варто звернути увагу на поведінку міністра оборони Сполучених Штатів Гегсета, коли той не відвідав засідання у форматі "Рамштайн", не взяв участь в засіданні Ради "Україна – НАТО", що промовисто свідчило про позицію США.

Не треба дивуватися цим заявам. Звичайно, що ще є час. Теоретично щось може змінитися, але я б виходив з базового сценарію, що допомога від США у 2026 році задарма надаватися не буде,

– озвучив Стуканов.

З іншого боку Україна працює з військово-політичним керівництвом Сполучених Штатів, а головне – з виробниками зброї, аби мати широку можливість закуповувати американське озброєння. Робити це планується як за українські гроші, так і коштом європейських партнерів, які готові купувати в американців зброю для нашої держави.

"Треба бути гнучкими, змінювати свою стратегію. Безперечно, американська зброя нам потрібна. В багатьох випадках вона є такою, що оперативно замінити її іншою неможливо", – наголосив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Штати змінили політичну позицію: чого очікувати

США є частиною Західного світу, ключовим гравцем НАТО. Впродовж останніх трьох років, доки президентом США не став Трамп, Штати відігравали лідерську роль в коаліції, яка об'єдналася довкола України. Сполучені Штати були тією країною, яка у квітні 2022 року запровадила формат зустрічей "Рамштайн".

"Було проведено понад 20 засідань задля допомоги Україні, це дозволило їй вистояти. Часто допомога надходила в неналежних обсягах і запізно, це не дозволило Україні у 2022 – 2023 роках завдати Росії поразки. Але все ж таки тоді США політично були на боці України й засуджували російську агресію", – підкреслив Стуканов.

Зараз ситуація інша. Зі слів керівника аналітичного відділу Центру контент-аналізу, очевидно, що на саміті G7 в Канаді його учасники не ухвалять спільну декларацію саме через те, що США не погодяться з низкою тез щодо засудження агресії Росії.

Ймовірно, що і на саміті НАТО, який відбудеться за тиждень в Гаазі, США матимуть окрему від своїх союзників думку. Сполучені Штати, як підсумував Стуканов, зараз частково грають на боці Росії, намагаючись уникнути сценарію, за якого вона може отримати поразку і зазнати розгрому. Звісно, що це не додає Україні ані оптимізму, ані сили.