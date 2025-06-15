Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

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Що відомо про саміт G7 в Канаді

У неділю, 15 червня, на саміт прибудуть лідери найбільших економічних держав світу на тлі війни на Близькому Сході та тарифів Дональда Трампа.

Ізраїльські удари по Ірану та відповідь Тегерану – це черговий сигнал про нестабільний світовий порядок, наголосили у виданні. Водночас Трамп намагається вивести США з ролі "світового поліцейського".

На саміті також можуть обговорити питання війни Росії з Україною. Володимир Зеленський буде на зустрічі та, ймовірно, проведе розмову з Трампом.

На саміт запрошені також лідери Індії, Бразилії, ПАР, Південної Кореї, Австралії, Мексики та ОАЕ. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який приймає саміт, вирішив відмовитися від традиційного спільного комюніке наприкінці зустрічі.

Трамп – головний "джокер" саміту

Журналісти пояснили, що провокаційні заяви президента США, зокрема про те, що Канада має стати 51 штатом США, а також про наміри захопити Гренландію, створюють напругу.

Серед основних тем зустрічі залишається уникнення нових тарифів Сполучених Штатів. Президенту США більше подобається формат сам на сам аніж круглі столи. Такі зустрічі можуть бути небезпечними, адже раніше Трамп намагався залякати лідерів України та ПАР у двосторонньому форматі.

Колишній прем’єр Канади Жан Кретьєн зазначив, що якщо Трамп поводитиметься провокативно, лідери повинні ігнорувати його і зберігати спокій.

Він має нахил до булінгу. Якщо він захоче влаштувати шоу, – нехай. А ви продовжуйте спокійно говорити далі,

– сказав він.

Дональд Трамп має прибути до Кананаскісу, Альберта, у неділю, 15 червня, ввечері. Офіційна програма саміту розпочнеться у понеділок, але двосторонні зустрічі можливі вже в неділю.

Єдина проблема, яку неможливо передбачити, – це поведінка президента США залежно від його настрою і бажання потрапити в новини,

– підсумував Жан Кретьєн.

Раніше вже повідомляли про плани президента Трампа. Зокрема, відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом США та іншими іноземними лідерами на полях саміту G7 у Канаді.