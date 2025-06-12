Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

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Що відомо про зустрічі Трампа з лідерами на полях саміту G7

Речниця Білого дому підтвердила, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом Трампом та іншими іноземними лідерами на полях саміту G7 у Канаді.

Однак представниця адміністрації президента США не уточнили, чи запланована зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться,

– зазначила Левітт.

До слова, президент Володимир Зеленський отримав запрошення від прем'єр-міністра Канади взяти участь у саміті, що відбудеться з 15 по 17 червня у Кананаскісі, Канада. Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що участь українського лідера у саміті залежить від безпекової ситуації в Україні.