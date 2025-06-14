Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Від чого залежить зниження граничної ціни на російську нафту

За даними джерел видання, Сполучені Штати не змінюють свою позицію щодо зниження стелі цін на російську нафту. Це знижує шанси Європи домогтися ухвалення відповідного рішення на саміті G7, який відбудеться в Канаді.

Як зазначають співрозмовники видання, остаточне рішення з цього питання залежить від президента США Дональда Трампа. Втім, наразі Вашингтон не демонструє жодних змін у позиції, яку озвучив під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 на початку цього року.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, до справжнього миру в Україні може призвести до обмеження ціни російської нафти до 30 доларів за барель. Водночас представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що Євросоюз може самостійно знизити стелю ціни, без США.