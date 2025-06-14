Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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От чего зависит снижение предельной цены на российскую нефть

По данным источников издания, Соединенные Штаты не меняют свою позицию по снижению потолка цен на российскую нефть. Это снижает шансы Европы добиться принятия соответствующего решения на саммите G7, который состоится в Канаде.

Как отмечают собеседники издания, окончательное решение по этому вопросу зависит от президента США Дональда Трампа. Впрочем, пока Вашингтон не демонстрирует никаких изменений в позиции, которую озвучил во время встречи министров финансов стран G7 в начале этого года.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, к настоящему миру в Украине может привести к ограничению цены российской нефти до 30 долларов за баррель. В то же время представительница ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз может самостоятельно снизить потолок цены, без США.