Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", прошедшем 11 июня в Одессе.

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Как цена на нефть может изменить ход войны

Владимир Зеленский объяснил, что поддержка совместных решений ЕС по санкциям против России является жизненно важной для Украины.

Он также напомнил, что Евросоюз уже объявил о 18-м пакете санкций.

Он (пакет санкций, – 24 Канал) может быть сильнее, особенно в том, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора. И по ограничению цены на нефть: ограничение в 45 долларов лучше, чем 60 долларов. В любом случае это понятно,

– подчеркнул президент.

Однако, по словам Зеленского, настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов, ведь это уровень, который "действительно изменит мышление в Москве".

Стоит отметить, что представительница ЕС Кая Каллас 11 июня заявила, что Евросоюз может снизить потолок цены на российскую нефть и без участия США. По ее словам, ЕС может это сделать самостоятельно, благодаря контролю над Черным и Балтийским морями.

К слову, с 15 по 17 июня будет проходить саммит лидеров стран G7. Там могут принять важные для Украины решения, в частности, по снижению цены на нефть.