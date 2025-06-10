Каким будет 18-й пакет санкций

Пакет, который готовятся представить 10 июня, должны обсудить все страны ЕС и принять единогласно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В нем Еврокомиссия предлагает снизить цену на российскую нефть с нынешних 60 долларов до 45 долларов за баррель, а также запретить использование "Северных потоков".

Также Еврокомиссия будет пытаться защитить от возможных исков со стороны России Бельгию, где заморожено 190 миллиардов евро российских валютных резервов. Список подсанкционных компаний также планируется расширить, включив в него ряд российских банков и судна теневого флота.

Словакия и Венгрия ранее выступали против новых санкций. Однако двое собеседников FT отметили, что пакет может быть согласован до конца июля.

Какую цену на российскую нефть предлагает Украина

Украина предложила странам "Большой семерки" снизить максимальную цену на российскую нефть, экспортируемой морем, до 30 долларов за баррель. Сибига отметил, что среди всех санкций один из самых болезненных вопросов для России – это ограничение ценового потолка на нефть.

Мы наше видение довели до сведения наших партнеров, и это действительно должно быть решение на уровне, или в формате G7. Наши ожидания, мы очень надеемся, что решение в этом направлении, во время планируемого G7 решения в Канаде, будут приняты и, соответственно, оформлены,

– отметил Сибига.

Важно! Сейчас ценовой потолок на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Еврокомиссия ранее предлагала снизить цену до 45 долларов на баррель.