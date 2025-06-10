Какую цену на российскую нефть предлагает Украина

Украина предложила странам "Большой семерки" снизить максимальную цену на российскую нефть, экспортируемую морем, до 30 долларов за баррель. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве, сообщает 24 Канал.

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Сибига отметил, что среди всех санкций один из самых болезненных вопросов для России – это ограничение ценового потолка на нефть.

Мы наше видение довели до сведения наших партнеров, и это действительно должно быть решение на уровне, или в формате G7. Наши ожидания, мы очень надеемся, что решение в этом направлении, во время планируемого G7 решения в Канаде, будут приняты и, соответственно, оформлены,

– отметил Сибига.

Важно! Сейчас ценовой потолок на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Еврокомиссия ранее предлагала снизить цену до 45 долларов на баррель.

Как G7 может усилить давление на Россию

Глава МИД подчеркнул, что только дальнейшее усиление санкций может заставить Россию к справедливому миру. По его словам, санкционное давление должно стать разрушительным для российской экономики.

Одним из важных факторов давления, кроме цен на нефть, могут стать замороженные российские активы.

Здесь нужно больше воли, больше решимости. И это также, наверное, одно из решений, которые следует ожидать от формата заседания на уровне лидеров G7,

– считает Сибига.

Также, по его мнению, необходимо усиливать изоляцию России от мира, чтобы не допустить ее возвращения на международную арену.

Стоит знать! Саммит лидеров стран G7 пройдет с 15 по 17 июня в канадском городе Кананаскис. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его тоже пригласили на этот саммит.