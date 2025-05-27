Как Еврокомиссия хочет снизить цену на российскую нефть

Брюссель стремится ввести более жесткие санкции против России, чтобы заставить ее к завершению войны в Украине. В частности, Еврокомиссия рассматривает возможность снижения предельной цены на экспорт сырой нефти из России, которая поставляется морем, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Смотрите также В США сделали тревожное заявление о ценовом потолке на российскую нефть

Еврокомиссия предлагает снизить установленное ограничение на стоимость российской нефти с 60 до 45 долларов за баррель.

Мы готовы к дополнительному давлению на Россию со стороны Европы и надеемся, что другие партнеры также будут готовы присоединиться,

– заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Это ограничение хотят внести в 18-й пакет санкций ЕС против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Стоит знать! Предельную цену на российскую нефть страны G7 установили на уровне 60 долларов за баррель в декабре 2022 года. Ограничение запрещает торговать нефтью из России, если ее стоимость превышает этот предел.

Кто против снижения цены на российскую нефть

Впрочем инициативу Еврокомиссии о снижении предельной цены на нефть пока не поддержали все 27 стран Евросоюза и партнеры по G7.

На прошлой неделе министры финансов G7 встречались в канадском городе Банфе. Тогда Канада предложила внести в совместное заявление по итогам встречи пункт о снижении ценового предела на нефть.

Эту инициативу поддержали представители ЕС и Франция, Германия и Итали, которые входят в G7, а также Великобритания. Однако в итоге этот пункт так и не попал в финальный текст. Как узнало The Financial Times, это произошло по настоянию министра финансов США Скотта Бессента. Министерство финансов США от комментариев отказалось.

В итоговом коммюнике страны G7 лишь пообещали продолжить изучать все возможные варианты действий, включая максимальное давление, например, дальнейшим усилением санкций, если прекращение огня не будет достигнуто,

– отмечает издание.

Между тем некоторые страны ЕС, такие как Венгрия и Греция, которые ранее скептически относились к идее ограничения цен на нефть, до сих пор тоже не поддержали новую инициативу Брюсселя.

Важно! Ранее Украина призвала Евросоюз вообще вдвое снизить предельную цену на российскую нефть – с 60 до 30 долларов за баррель.