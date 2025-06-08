Об этом в эфире 24 Канала, отметил председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС, экс-генерал и евродепутат от Финляндии Пекка Товери, озвучив, что это только затягивает войну, постепенно истощает силы украинского народа как физически, так и морально.

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В каких направлениях ЕС должен давить на Кремль

Европа, как отметил евродепутат, обязана удвоить масштабы поддержки, чтобы Украина получила реальную возможность получить быструю и решительную победу в российско-украинской войне.

Одновременно с увеличением прямой поддержки украинскому обществу, военной помощи и финансирования промышленности, со слов Товери, надо атаковать российский потенциал ведения войны. Инструмент для этого – более жесткие санкции.

ЕС готовит 18-й санкционный пакет, который будет затрагивать российскую нефтяную промышленность. Однако, по моему мнению, все эти пакеты санкций слишком медленные и этого недостаточно. Многое можно сделать внутри ЕС, потому что мы до сих пор покупаем газ и нефть в России,

– озвучил евродепутат.

Например, это делают Венгрия и Словакия. Эти страны, по мнению Товери, сейчас представляют собой серьезную проблему в контексте интеграции Украины в ЕС. Их позиция часто тормозит принятие важных решений и затрудняет движение вперед, в том числе по введению против России санкций.

"С этими странами надо действовать очень решительно, чтобы они не саботировали наши решения по поддержке Украины. Мы должны быть жестче и использовать все имеющиеся инструменты, чтобы сделать жизнь этих стран тяжелой, если они не будут сотрудничать", – подчеркнул Товери.

Председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС также отметил, что значительная доля теневого российского флота, который обходит ранее введенные санкции, зарегистрирована в странах Европейского Союза. Товери подытожил, что именно по этим направлениям ЕС надо бить, чтобы нанести ущерб экономике России.