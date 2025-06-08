Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Комітету асоціації Україна-ЄС, ексгенерал та євродепутат від Фінляндії Пекка Товері, наголосивши на тому, що це лише затягує війну, поступово виснажує сили українського народу як фізично, так і морально.

Дивіться також Одночасно вдарити по Росії санкціями: ЄС прагне об’єднати зусилля зі США

В яких напрямках ЄС має тиснути на Кремль

Європа, як зазначив євродепутат, зобов'язана подвоїти масштаби підтримки, щоб Україна отримала реальну можливість здобути швидку і рішучу перемогу в російсько-українській війні.

Одночасно зі збільшенням прямої підтримки українському суспільству, військової допомоги й фінансування промисловості, зі слів Товері, треба атакувати російський потенціал ведення війни. Інструмент для цього – жорсткіші санкції.

ЄС готує 18-й санкційний пакет, який стосуватиметься російської нафтової промисловості. Однак, на мою думку, всі ці пакети санкцій надто повільні й цього недостатньо. Багато чого можна зробити всередині ЄС, бо ми досі купуємо газ і нафту в Росії,

– озвучив євродепутат.

Наприклад, це роблять Угорщина та Словаччина. Ці країни, на думку Товері, нині уявляють собою серйозну проблему в контексті інтеграції України в ЄС. Їхня позиція часто гальмує ухвалення важливих рішень і ускладнює рух вперед, в тому числі щодо введення проти Росії санкцій.

"З цими країнами треба діяти дуже рішуче, аби вони не саботували наші рішення стосовно підтримки України. Ми маємо бути жорсткішими й використовувати всі наявні інструменти, аби зробити життя цих країн важким, якщо вони не будуть співпрацювати", – підкреслив Товері.

Голова Комітету асоціації Україна-ЄС також зауважив, що значна частка тіньового російського флоту, який обходить раніше введенні санкції, зареєстрована в країнах Європейського Союзу. Товері підсумував, що саме по цих напрямках ЄС треба бити, щоб завдати шкоди економіці Росії.