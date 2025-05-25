Засновниця та директорка ГО Razom We Stand Світлана Романко в етері 24 Каналу розповіла, що планується передбачити повну заборону функціонування "Північних потоків", а також надання послуг, які стосуються обслуговування цих газопроводів.

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Що може увійти в новий пакет санкцій проти Росії

Романко наголосила, що якщо запустити в роботу ці російські газопроводи, то 100 мільярдів кубічних метрів газу одразу повернуться на ринок Європи. З її слів, цей так званий трубопровідний імпорт може принести Росії, залежно від того, який корпоративний податок вона буде стягувати (він зріс з 12,5% до 25%), орієнтовно 8 мільярдів євро.

"Дуже добре бачити згоду Німеччини в цьому питанні, ще б хотілося від неї згоди на повну заборону експорту скрапленого природного газу з Росії. Тому що саме Німеччина, а не Словаччина чи Угорщина була основним противником внесення цієї санкції у 16-й пакет", – нагадала Романко.

Наразі триває робота й над тим, аби під санкції потрапив "Росатом". Це стало б болючим ударом для Росії, оскільки досі дуже багато коштів вона отримує від атомної промисловості.

"Завдяки залежності від російського атома Словаччина та Угорщина постійно зупиняють рішення, які стосуються впровадження санкційних пакетів. Очевидно, що цим країнам треба буде змінити свою позицію. Зараз ЄС обговорює можливість позбавити Угорщину права голосу", – зазначила Романко.

Засновниця та директорка ГО Razom We Stand зауважила, що у 18-му санкційному пакеті окрім заборони щодо скрапленого російського газу, "Північних потоків", має бути передбачене зниження граничної ціни на російську нафту.

Зниження з 60 до 50 на сорт Urals буде недостатнім, гранична ціна має знизитись до 30 доларів за барель і тоді ми побачимо різке падіння доходів Росії,

– вважає Романко.

Орієнтовно 800 танкерів, які нелегально перевозять російську сиру нафту, а також 70 танкерів, які доставляють скраплений природний газ, досі несанкціоновані Євросоюзом. Якщо санкціонувати більшу їх частину у 18-му пакеті, то це, зі слів Романко, матиме негайний прямий вплив на спроможності Росії відправляти нафту до інших країн.

Які є способи зупинити експорт російської нафти

Засновниця та директорка ГО Razom We Stand наголосила на тому, що потрібно вводити санкції й проти російських банків, охоплювати фінансовий сектор країни-агресорки. Вона зауважила, що всі російські банки треба від'єднати від системи SWIFT, тоді ніхто не зможе їм платити за нафту та газ.

Це спричинить колапс. Це інший спосіб як вплинути й зупинити експорт, не напряму блокувати танкери чи обмежувати граничну ціну на нафтогазову продукцію, а з іншого боку зробити це,

– озвучила Романко.

Варто зазначити, що Європейський Союз вже заборонив експорт російських добрив, які довгий період імпортувалися. Це, як підкреслила засновниця та директорка ГО Razom We Stand, великий крок, бо Росія на цьому втрачатиме гроші.

Вона також нагадала, що ЄС став завозити 80% газу із США. Це, зі слів Романко, складна залежність від Штатів, які наразі є дуже політично нестабільними. Тож, на її думку, європейцям варто максимально впроваджувати та розвивати відновлювальну енергетику.