Основательница и директор ОО Razom We Stand Светлана Романко в эфире 24 Канала рассказала, что планируется предусмотреть полный запрет функционирования "Северных потоков", а также предоставление услуг, касающихся обслуживания этих газопроводов.

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Что может войти в новый пакет санкций против России

Романко отметила, что если запустить в работу эти российские газопроводы, то 100 миллиардов кубических метров газа сразу вернутся на рынок Европы. По ее словам, этот так называемый трубопроводный импорт может принести России, в зависимости от того, какой корпоративный налог она будет взимать (он вырос с 12,5% до 25%), ориентировочно 8 миллиардов евро.

"Очень хорошо видеть согласие Германии в этом вопросе, еще бы хотелось от нее согласия на полный запрет экспорта сжиженного природного газа из России. Потому что именно Германия, а не Словакия или Венгрия была основным противником внесения этой санкции в 16-й пакет", – напомнила Романко.

Сейчас идет работа и над тем, чтобы под санкции попал "Росатом". Это стало бы болезненным ударом для России, поскольку до сих пор очень много средств она получает от атомной промышленности.

"Благодаря зависимости от российского атома Словакия и Венгрия постоянно останавливают решения, касающиеся внедрения санкционных пакетов. Очевидно, что этим странам надо будет изменить свою позицию. Сейчас ЕС обсуждает возможность лишить Венгрию права голоса", – отметила Романко.

Основательница и директор ОО Razom We Stand озвучила, что в 18-м санкционном пакете кроме запрета на сжиженный российский газ, "Северные потоки", должно быть предусмотрено снижение предельной цены на российскую нефть.

Снижение с 60 до 50 на сорт Urals будет недостаточным, предельная цена должна снизиться до 30 долларов за баррель и тогда мы увидим резкое падение доходов России,

– считает Романко.

Ориентировочно 800 танкеров, которые нелегально перевозят российскую сырую нефть, а также 70 танкеров, которые доставляют сжиженный природный газ, до сих пор несанкционированные Евросоюзом. Если санкционировать большую их часть в 18-м пакете, то это, по словам Романко, будет иметь немедленное прямое влияние на способности России отправлять нефть в другие страны.

Какие есть способы остановить экспорт российской нефти

Основательница и директор ОО Razom We Stand отметила, что нужно вводить санкции и против российских банков, охватывать финансовый сектор страны-агрессора. Она подчеркнула, что все российские банки надо отсоединить от системы SWIFT, тогда никто не сможет им платить за нефть и газ.

Это повлечет коллапс. Это другой способ как повлиять и остановить экспорт, не напрямую блокировать танкеры или ограничивать предельную цену на нефтегазовую продукцию, а с другой стороны сделать это,

– озвучила Романко.

Стоит отметить, что Европейский Союз уже запретил экспорт российских удобрений, которые долгий период импортировались. Это, как подчеркнула основательница и директор ОО Razom We Stand, большой шаг, потому что Россия на этом будет терять деньги.

Она также напомнила, что ЕС стал завозить 80% газа из США. Это, по словам Романко, сложная зависимость от Штатов, которые сейчас очень политически нестабильны. Поэтому, по ее мнению, европейцам стоит максимально внедрять и развивать возобновляемую энергетику.