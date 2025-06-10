Яким буде 18-й пакет санкцій

Пакет, який готуються представити 10 червня, мають обговорити всі країни ЄС та ухвалити одноголосно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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У ньому Єврокомісія пропонує знизити ціну на російську нафту з нинішніх 60 доларів до 45 доларів за барель, а також заборонити використання "Північних потоків".

Також Єврокомісія намагатиметься захистити від можливих позовів з боку Росії Бельгію, де заморожено 190 мільярдів євро російських валютних резервів. Список підсанкційних компаній також планується розширити, включивши до нього низку російських банків та судна тіньового флоту.

Словаччина та Угорщина раніше виступали проти нових санкцій. Проте двоє співрозмовників FT зазначили, що пакет може бути узгоджено до кінця липня.

Яку ціну на російську нафту пропонує Україна

Україна запропонувала країнам "Великої сімки" знизити максимальну ціну на російську нафту, що експортується морем, до 30 доларів за барель. Сибіга наголосив, що серед усіх санкцій одне з найболючіших питань для Росії – це обмеження цінової стелі на нафту.

Ми наше бачення довели до відома наших партнерів, і це дійсно має бути рішення на рівні, чи у форматі G7. Наші очікування, ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку, під час планованого G7 рішення у Канаді, будуть прийняті та, відповідно, оформлені,

– зазначив Сибіга.

Важливо! Наразі цінова стеля на російську нафту становить 60 доларів за барель. Єврокомісія раніше пропонувала знизити ціну до 45 доларів на барель.