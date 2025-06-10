Які санкції увійдуть до нового пакету

Литовський міністр розповів, що може увійти до 18-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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На спільній пресконференції український міністр Андрій Сибіга сказав, що Україна прагне миру "як ніхто інший у світі", а Росія блокує мирний процес і досі не відповіла на пропозиції, представлені в Стамбулі.

Наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має завдати нищівного удару по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемах обходу санкцій,

– сказав Сибіга.

Литовський міністр Будріс своєю чергою зазначив, що тиск на Росію треба продовжувати.

Ми маємо підготувати сильний 18-й пакет санкцій у Європі, що ми вже робимо. Ми докладаємо зусиль, щоб додати туди "Північні потоки", додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, "Росатом" з усім топменеджментом і судна тіньового флоту. Тільки 40% з нього покриті санкціями. Є невикористані резерви для санкцій,

– сказав він.

За словами Кястутіса Будріса, європейські санкцій потрібно синхронізувати з пакетом від США і в координації ще раз посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати Путіна погодитися на припинення вогню.

Що примусить Росію до миру

На думку Сибіги, вплинути на рішення Москви може посилення санкцій проти ворога.

Перше – це подальше посилення санкцій, а тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки,

– розповів він.

Політик додав, що одне з найбільш болючих рішень для Росії буде пониження цінової стелі на нафту. Він заявив про 30 доларів за барель. За словами Сибіги, Україна вважає справедливим встановлення саме такої граничної ціни та вже донесла своє бачення до партнерів.

За словами Сибіги, без досягнення справедливого миру не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену. Також, на його думку, вплинути на Москву може зміцнення України, зокрема оборонних спроможностей.