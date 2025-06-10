Какие санкции войдут в новый пакет

Литовский министр рассказал, что может войти в 18-й пакет санкций против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

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На совместной пресс-конференции украинский министр Андрей Сибига сказал, что Украина стремится к миру "как никто другой в мире", а Россия блокирует мирный процесс и до сих пор не ответила на предложения, представленные в Стамбуле.

Настаиваем, что 18-й пакет санкций ЕС должен быть не просто сильным, а разрушительным. Он должен нанести сокрушительный удар по энергетике, теневому флоту, банковскому сектору, схемах обхода санкций,

– сказал Сибига.

Литовский министр Будрис в свою очередь отметил, что давление на Россию надо продолжать.

Мы должны подготовить сильный 18-й пакет санкций в Европе, что мы уже делаем. Мы прилагаем усилия, чтобы добавить туда "Северные потоки", дополнительные компании, которые занимаются добычей и экспортом нефти, "Росатом" со всем топ-менеджментом и суда теневого флота. Только 40% из него покрыты санкциями. Есть неиспользованные резервы для санкций,

– сказал он.

По словам Кястутиса Будриса, европейские санкций нужно синхронизировать с пакетом от США и в координации еще раз усилить дипломатические усилия, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня.

Что принудит Россию к миру

По мнению Сибиги, повлиять на решение Москвы может усиление санкций против врага.

Первое – это дальнейшее усиление санкций, а здесь есть еще достаточно сфер и отраслей, где мы можем наращивать это санкционное давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики,

– рассказал он.

Политик добавил, что одно из самых болезненных решений для России будет понижение ценового потолка на нефть. Он заявил о 30 долларах за баррель. По словам Сибиги, Украина считает справедливым установление именно такой предельной цены и уже донесла свое видение до партнеров.

По словам Сибиги, без достижения справедливого мира нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену. Также, по его мнению, повлиять на Москву может укрепление Украины, в частности оборонных возможностей.