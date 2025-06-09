Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Украины во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом 9 июня, которую передали "РБК-Украина".

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Что принудит Россию к миру

По мнению Сибиги, повлиять на решение Москвы может усиление санкций против врага.

Первое – это дальнейшее усиление санкций, а здесь есть еще достаточно сфер и отраслей, где мы можем наращивать это санкционное давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики,

– рассказал он.

Политик добавил, что одно из самых болезненных решений для России будет понижение ценового потолка на нефть. Он заявил о 30 долларах за баррель. По словам Сибиги, Украина считает справедливым установление именно такой предельной цены и уже донесла свое видение до партнеров.

Факторы, которые могут принудить Россию к миру – это санкции, замороженные активы, здесь нужно больше воли и решимости, и также одно же решений, которое следует ожидать в формате G7, и дальнейшая изоляция России,

– объяснил политик.

По словам Сибиги, без достижения справедливого мира нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену. Также, по его мнению, повлиять на Москву может укрепление Украины, в частности оборонных возможностей.

Также Андрей Сибига отметил, что ультиматум, который выдвинула Москва во время переговоров в Стамбуле – непригоден для дипломатии. Он отметил, что наша страна хочет и стремится к миру больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс.