Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в соцсети Х.

Интересно После второго раунда переговоров позиции Украины и России не стали ближе, – BBC

Что написал Сибига о вторых переговорах в Стамбуле

Андрей Сибига отметил, что свой вариант меморандума об окончании войны Украина направила россиянам перед переговорами в Стамбуле. Во время встречи 2 июня делегация спросила россиян, какие их соображения относительно документа.

Они ничего не предоставили. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России. Каждый день их молчания доказывает их желание продолжать войну,

– написал глава МИД.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы ответить на конструктивные предложения Украины в Стамбуле, российская сторона выдвинула ряд старых ультиматумов, которые не приближают ситуацию к настоящему миру.

"Это противоречит предыдущим обещаниям России, в частности Соединенным Штатам, что она предложит что-то реалистичное и осуществимое на этой неделе в Стамбуле", – отметил главный украинский дипломат.

Сибига отметил, что из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России, "стамбульский формат" превратился во встречи по обмену военнопленными.

Мы приветствуем прогресс в этой области, но могли бы быть гораздо более ощутимые результаты во всех сферах, если бы россияне ответили взаимностью конструктивности Украины. Россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня. Это является достаточным основанием для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас,

– пишет министр.

Он также отметил, что надо положить конец убийствам. Поэтому если нынешние встречи не принесут такого результата и не будут способствовать миру, то становится все более очевидным, что необходима встреча лидеров России, Украины и США.

К слову, в украинском меморандуме среди ключевых позиций по окончанию войны есть: полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе как предпосылка для переговоров, возвращение депортированных украинских детей, обмен всех военнопленных, освобождение Россией всех гражданских заложников и тому подобное.