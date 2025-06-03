Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Цікаво Після другого раунду переговорів позиції України та Росії не стали ближчими, – BBC

Що написав Сибіга про другі перемовини у Стамбулі

Андрій Сибіга наголосив, що свій варіант меморандуму щодо закінчення війни України надіслала росіянам перед переговорами у Стамбулі. Під час зустрічі 2 червня делегація запитала росіян, які їхні міркування щодо документа.

Вони нічого не надали. Ні під час зустрічі, ні після неї. Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день їхнього мовчання доводить їхнє бажання продовжувати війну,

– написав глава МЗС.

Він підкреслив, що замість того, щоб відповісти на конструктивні пропозиції України у Стамбулі, російська сторона висунула низку старих ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру.

"Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, зокрема Сполученим Штатам, що вона запропонує щось реалістичне та здійсненне цього тижня у Стамбулі", – зазначив головний український дипломат.

Сибіга зауважив, що через брак конструктивного підходу з боку Росії, "стамбульський формат" перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими.

Ми вітаємо прогрес у цій галузі, але могли б бути набагато відчутніші результати в усіх сферах, якби росіяни відповіли взаємністю конструктивності України. Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню. Це є достатньою підставою для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз,

– пише міністр.

Він також наголосив, що треба покласти край убивствам. Тож якщо нинішні зустрічі не принесуть такого результату та не сприятимуть миру, то стає дедалі очевиднішим, що необхідна зустріч лідерів Росії, України та США.

До слова, в українському меморандумі серед ключових позицій щодо закінчення війни є: повне та безумовне припинення вогню на суші, морі та в повітрі як передумова для переговорів, повернення депортованих українських дітей, обмін усіх військовополонених, звільнення Росією всіх цивільних заручників тощо.