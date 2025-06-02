У Стамбулі відбувається другий раунд перемовин між Україною та Росією. Безпекові гарантії, припинення вогню та домовленості між країнами – розповідає 24 Канал.
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Як просуваються переговори між Росією та Україною
Українська делегація прибула до Стамбула, – МЗС
Українська делегація прибула до Стамбула для другого раунду переговорів з російською стороною, запланованого на другу половину дня.
Зеленський змінив склад делегації на мирних перемовинах у Стамбулі
Зеленський змінив склад української делегації на мирних перемовинах у Стамбулі 2 червня.
До делегації додали Юрія Ковбасу, Євгенія Острянського та Андрія Фоміна, виключивши Олексія Маловацького.
Російська делегація у Стамбулі отримала документи від України англійською та українською мовами
Росія отримала та ознайомилася з мирними пропозиціями України ще до стамбульського раунду перемовин. Документи були передані українською та англійською мовами.
Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною
Російська делегація вже приїхала до Стамбула для переговорів, які можуть пройти не в палаці Долмабахче, а в Чирагані.