У Стамбулі відбувається другий раунд перемовин між Україною та Росією. Безпекові гарантії, припинення вогню та домовленості між країнами – розповідає 24 Канал.

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Як просуваються переговори між Росією та Україною

09:56, 2 червня

Українська делегація прибула до Стамбула, – МЗС

Українська делегація прибула до Стамбула для другого раунду переговорів з російською стороною, запланованого на другу половину дня.

09:00, 2 червня

Зеленський змінив склад делегації на мирних перемовинах у Стамбулі

Зеленський змінив склад української делегації на мирних перемовинах у Стамбулі 2 червня.

До делегації додали Юрія Ковбасу, Євгенія Острянського та Андрія Фоміна, виключивши Олексія Маловацького.

08:13, 2 червня

Російська делегація у Стамбулі отримала документи від України англійською та українською мовами

Росія отримала та ознайомилася з мирними пропозиціями України ще до стамбульського раунду перемовин. Документи були передані українською та англійською мовами.

08:00, 2 червня

Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною

Російська делегація вже приїхала до Стамбула для переговорів, які можуть пройти не в палаці Долмабахче, а в Чирагані.