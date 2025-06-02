Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка в ефірі телемарафону. До слова, російська делегація уже прибула до Туреччини.

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Невідомо, що Росія вимагатиме на переговорах

Лещенко розповів, що делегацію України очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

Зверніть увагу. Президент Зеленський увечері 1 червня вніс зміни у склад української делегації. Він виключив Олексія Маловацького, а натомість додав Юрія Ковбасу, Євгенія Острянського та Андрія Фоміна.

Від Росії той самий склад, який викликає багато запитань щодо спроможності самостійно ухвалювати рішення, на чолі з Мединським,

– додав радник керівника ОП.

Він зауважив, що наразі відомо "повний нуль інформації", що Росія вимагатиме чи пропонуватиме на другій зустрічі у Стамбулі.

"Це унікальний випадок, коли на переговори сторона, яка їде, не повідомляє, в який спосіб буде комунікувати про своє перебування там і яким є бачення... Тобто, вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати", – сказав Лещенко та зауважив, що переговори так не ведуться, бо це означає, що вони можуть бути беззмістовними.

Якщо й розмова буде успішною, це не змінить того факту, що Росія не бажає припиняти війну. Вона навіть за добу до перемовин ще не показала свій "меморандум".

Чому вони цього не роблять? Можемо припускати, тому що в цьому меморандумі немає нічого нового, що показувало б їхню готовність припиняти війну,

– пояснив радник керівника ОП.

Вимоги України на переговорах незмінні

Лещенко нагадав, що Україна на цих перемовинах незмінно буде вимагати припинення вогню на землі, в небі і на морі, а також, щоб це моніторили західні партнери. Окрім того, Україна прагнутиме повернення українських дітей та полонених.

Він назвав це "базовими початковими пунктами", які демонструють, що інша сторона також готова до мирного діалогу.

"Якщо вона не віддає дітей, тоді чому?.. Тоді виходить, що вона за рахунок дітей хоче покращити свою переговорну позицію. Виходить, що діти для них це просто щит, яким вони прикриваються на цих переговорах", – зауважив Лещенко.

Захід може відправити своїх представників на переговори

Лещенко також повідомив, що українські партнери можуть відправити своїх делегатів на ці перемовини.

Зокрема, раніше про готовність заявляли США, але "ця інформація не є … супер актуальна". Усе через те, що ситуація може змінитися у будь-який момент.

Станом на зараз немає остаточного списку учасників, але те, що партнери можуть там з'явитися, то це очікування, яке з медіа випливає. Тобто, це проговорювалося в публічних комунікаціях країн, але вони самі вирішать, кого направлять і в якому складі, в якому форматі ці зустрічі відбудуться,

– додав Лещенко.