В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Гарантии безопасности, прекращения огня и договоренности между странами – рассказывает 24 Канал.
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Как продвигаются переговоры между Россией и Украиной
Украинская делегация прибыла в Стамбул, – МИД
Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с российской стороной, запланированного на вторую половину дня.
Зеленский изменил состав делегации на мирных переговорах в Стамбуле
Зеленский изменил состав украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле 2 июня.
В делегацию добавили Юрия Ковбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина, исключив Алексея Маловацкого.
Российская делегация в Стамбуле получила документы от Украины на английском и украинском языках
Россия получила и ознакомилась с мирными предложениями Украины еще до стамбульского раунда переговоров. Документы были переданы на украинском и английском языках.
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной
Российская делегация уже приехала в Стамбул для переговоров, которые могут пройти не во дворце Долмабахче, а в Чирагане.