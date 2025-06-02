В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Гарантии безопасности, прекращения огня и договоренности между странами – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Встреча Украины и России в Стамбуле состоится: в ОП рассказали детали

Как продвигаются переговоры между Россией и Украиной

09:56, 2 июня Украинская делегация прибыла в Стамбул, – МИД Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с российской стороной, запланированного на вторую половину дня.

09:00, 2 июня Зеленский изменил состав делегации на мирных переговорах в Стамбуле Зеленский изменил состав украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле 2 июня. В делегацию добавили Юрия Ковбасу, Евгения Острянского и Андрея Фомина, исключив Алексея Маловацкого.

08:13, 2 июня Российская делегация в Стамбуле получила документы от Украины на английском и украинском языках Россия получила и ознакомилась с мирными предложениями Украины еще до стамбульского раунда переговоров. Документы были переданы на украинском и английском языках.