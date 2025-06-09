Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

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Что сказал Сибига об ультиматумах России

Андрей Сибига отметил, что в мире, а особенно в "нескольких столицах", должны четко понимать, что Украина не проигрывает в войне, а Россия не победит.

Глава МИД Украины отметил, что наша страна хочет и стремится к миру больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс.

В частности, Москва так и не ответила на конструктивные предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.

Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну,

– добавил Сибига.

К слову, российские СМИ показали так называемый "меморандум" об окончании войны. В документе были только манипулятивные и циничные требования, в частности, вывод ВСУ с оккупированных территорий и нейтралитет Украины. Кроме того, там были пункты о проведении выборов в Украине, а затем подписания мирного договора, а также запрет на передислокацию ВСУ, за исключением перемещений для отвода войск.