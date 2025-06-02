Они снова выдвинули неприемлемые условия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что требует Россия от Украины

Меморандум оккупантов включает 3 раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.

Первый вариант оккупантов предусматривает вывод ВСУ из так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, которые россияне называют "своими". По этим территориям, а также Крыму они требуют "международно-правового признания" вхождения в свой состав.

Второй – содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации, поставки иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации.

Так, в документе говорится о нейтралитете Украины и ее отказе от вступления в военные союзы.

Также россияне внесли пункт о запрете на военную деятельность других государств на украинской территории.

Они также смеют требовать безъядерный статус Украины и установления предельной численности ВСУ.

Не забыли россияне и о себе – хотят, чтобы были сняты экономические санкции, введенные против них.

В документе также говорится о "взаимном отказе от претензий в связи с ущербом от боевых действий".

Также в нем россияне потребовали обеспечить права и свободы русскоязычного населения, снять ограничения на деятельность УПЦ, запретить героизацию нацизма.

Текст "меморандума" России / Фото росСМИ

К слову, президент Зеленский, общаясь с журналистами вечером 2 июня, сказал, что пока не видел российского "меморандума" лично.

"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи России", – добавил он.