Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию украинской делегации после переговоров.

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Цели Украины – легитимные

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, если бы Россия была готова к миру, то она пострадала бы от спецоперации СБУ "Паутина".

Цели Украины – это легитимные военные цели. И Украина с 11 марта выражает свою полную готовность относительно перемирия. И если бы они (россияне – 24 Канал) тоже были готовы, то не потеряли бы свои самолеты,

– отметил он.

Напомним, что первый заместитель руководителя МИД Украины Сергей Кислица также рассказал, что Россия и в дальнейшем продолжает отрицать тезис о безусловном прекращении огня.

Что касается позиции Украины по этому вопросу, то она остается неизменной. Ее Украина изложила в документах, которые украинская делегация передала россиянам во время переговоров.