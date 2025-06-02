Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию украинской делегации после переговоров.
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Цели Украины – легитимные
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, если бы Россия была готова к миру, то она пострадала бы от спецоперации СБУ "Паутина".
Цели Украины – это легитимные военные цели. И Украина с 11 марта выражает свою полную готовность относительно перемирия. И если бы они (россияне – 24 Канал) тоже были готовы, то не потеряли бы свои самолеты,
– отметил он.
Напомним, что первый заместитель руководителя МИД Украины Сергей Кислица также рассказал, что Россия и в дальнейшем продолжает отрицать тезис о безусловном прекращении огня.
Что касается позиции Украины по этому вопросу, то она остается неизменной. Ее Украина изложила в документах, которые украинская делегация передала россиянам во время переговоров.