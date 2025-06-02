Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію української делегації після перемовин.

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Цілі України – легітимні

Речник МЗС України Георгій Тихий зауважив, якби Росія була готова до миру, то вона постраждала б від спецоперації СБУ "Павутина".

Цілі України – це легітимні військові цілі. І Україна з 11 березня висловлює свою повну готовність щодо перемир'я. І якби вони (росіяни – 24 Канал) теж були готові, то не втратили б свої літаки,

– зауважив він.

Нагадаємо, що перший заступник керівника МЗС України Сергій Кислиця також розповів, що Росія й надалі продовжує заперечувати тезу про безумовне припинення вогню.

Щодо ж до позиції України щодо цього питання, то вона залишається незмінною. Її Україна виклала у документах, які українська делегація передала росіянам під час переговорів.