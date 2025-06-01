Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

Смотрите также Под ударом СБУ оказались аэродромы, с которых россияне готовили очередной обстрел, – ЦПД

Как готовилась масштабная операция против российской авиации

По информации представителей СБУ, FPV-дроны, которыми были атакованы аэродромы, сначала переправили в Россию. За ними на территорию врага отправили мобильные деревянные домики.

Дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовых авто. Работники спецслужбы дистанционно открыли крыши и запустили дроны по российским бомбардировщикам.

Контролировал ход операции лично Президент Украины Владимир Зеленский. А реализовывал замысел начальник Василий Малюк и коллектив Службы безопасности Украины.

СБУ усердно подготовилась к операции "Паутина" / Фото СБУ

Источники в СБУ подчеркивают, что участвовавшие в этой исторической спецоперации люди уже давно находятся в Украине.

Если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

– подчеркнули наши собеседники.

Напомним, во время операции "Паутина" СБУ поразили дронами более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Взрывы раздавались на аэродромах "Белая" в Иркутской области и "Оленья" в Мурманской области. В результате атаки России нанесен ущерб более чем на 2 миллиарда долларов.