Именно с них россияне готовили очередной обстрел Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Что заявили в ЦПД

В рамках спецоперации БпЛА поразили более 40 российских самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22М3. По предварительным данным, вражеской авиации нанесли ущерб на не менее 2 миллиардов долларов.

Как раз те аэродромы, из которых россияне готовили очередной обстрел Украины. И что-то там произошло, бывает. Господь все видит,

– написал Коваленко.

К слову, стратегические бомбардировщики противника могли атаковать FPV. Губернатор Иркутской области говорит, что "источником" дронов была припаркованная неподалеку фура. В Мурманской области местные также видели, как из грузовиков на заправке вылетали беспилотники.

Кроме того, российские СМИ сообщают о срочном совещании в Кремле в связи с массированной атакой, где якобы обсуждают возможное применение "Орешника".