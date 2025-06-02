Вони знову висунули неприйнятні умови. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що вимагає Росія від України

Меморандум окупантів включає 3 розділи з двома варіантами умов припинення вогню та 31 пункт.

Перший варіант окупантів передбачає виведення ЗСУ з так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, які росіяни називають "своїми". Щодо цих територій, а також Криму вони вимагають "міжнародно-правового визнання" входження до свого складу.

Другий – містить пункти про заборону передислокації військ, припинення мобілізації, постачання іноземної військової допомоги Києву, початок демобілізації.

Так, у документі йдеться про нейтралітет України та її відмову від вступу до військових спілок.

Також росіяни внесли пункт про заборону на військову діяльність інших держав на українській території.

Вони також сміють вимагати без'ядерний статус України та встановлення граничної чисельності ЗСУ.

Не забули росіяни й про себе – хочуть, аби були зняті економічні санкції, введені проти них.

У документі також йдеться про "взаємну відмову від претензій у зв'язку зі шкодою від бойових дій".

Також у ньому росіяни зажадали забезпечити права та свободи російськомовного населення, зняти обмеження на діяльність УПЦ, заборонити героїзацію нацизму.

Текст "меморандуму" Росії / Фото росЗМІ

До слова, президент Зеленський, спілкуючись із журналістами увечері 2 червня, сказав, що поки не бачив російського "меморандуму" особисто.

"Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі Росії", – додав він.