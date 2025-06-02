Так, під час спілкування з журналістами президент заявив, що така пропозиція Росії – просто гра риторик, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про припинення вогню

Український лідер зазначив, що наша держава не змінювала адженду, – безумовне припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей, повернення цивільних, ну і далі – зустріч лідерів.

Ну і в принципі як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2 – 3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти. Бо припинення вогню для того, щоб не було убитих,

– підкреслив Володимир Зеленський.