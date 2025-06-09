Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, которую передают корреспонденты "Мы Украина".

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Что Сибига заявил о мирных переговорах

По словам министра иностранных дел, Москва не отреагировала на предложения Украины по достижению мира.

Вместо этого они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, которые непригодны для дипломатии. Это в очередной раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию,

– пояснил Сибига.

Россияне проигнорировали предложения "меморандума", которые Киев передал Москве. Соглашение включало:

полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе как предпосылка для переговоров;

возвращение депортированных украинских детей;

обмен всех военнопленных ("всех на всех");

освобождение Россией всех гражданских заложников;

обеспечение длительного мира и безопасности.

В свою очередь, россияне создали циничный "меморандум" об окончании войны, где предложили два варианта прекращения огня. Он включал неприемлемые условия, в частности вывод ВСУ с оккупированных территорий и нейтралитет Украины.