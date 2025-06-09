Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, которую передают корреспонденты "Мы Украина".
Смотрите также Второй этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно
Что Сибига заявил о мирных переговорах
По словам министра иностранных дел, Москва не отреагировала на предложения Украины по достижению мира.
Вместо этого они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, которые непригодны для дипломатии. Это в очередной раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию,
– пояснил Сибига.
Россияне проигнорировали предложения "меморандума", которые Киев передал Москве. Соглашение включало:
- полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе как предпосылка для переговоров;
- возвращение депортированных украинских детей;
- обмен всех военнопленных ("всех на всех");
- освобождение Россией всех гражданских заложников;
- обеспечение длительного мира и безопасности.
В свою очередь, россияне создали циничный "меморандум" об окончании войны, где предложили два варианта прекращения огня. Он включал неприемлемые условия, в частности вывод ВСУ с оккупированных территорий и нейтралитет Украины.