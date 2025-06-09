Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги під час спільної пресконференції з Міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, яку передають кореспонденти "Ми Україна".
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Що Сибіга заявив про мирні переговори
За словами міністра закордонних справ, Москва не відреагувала на пропозиції України щодо досягнення миру.
Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які непридатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію,
– пояснив Сибіга.
Росіяни проігнорували пропозиції "меморандуму", які Київ передав Москві. Угода включала:
- повне та безумовне припинення вогню на суші, морі та в повітрі як передумова для переговорів;
- повернення депортованих українських дітей;
- обмін усіх військовополонених ("всіх на всіх");
- звільнення Росією всіх цивільних заручників;
- забезпечення тривалого миру та безпеки.
Своєю чергою, росіяни створили цинічний "меморандум" про закінчення війни, де запропонували два варіанти припинення вогню. Він включав неприйнятні умови, зокрема виведення ЗСУ з окупованих територій та нейтралітет України.