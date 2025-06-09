Как Япония покупает российскую нефть

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. приняла поставку нефти из России на судне, которое входит в санкционные списки Евросоюза и Министерства финансов США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Не входит даже в пятерку: сколько в России запасов нефти

По данным систем отслеживания, 25 мая танкер Voyager загрузил 600 000 баррелей нефти марки Sakhalin Blend в порту города Пригородное на южной оконечности острова Сахалин.

Танкер прибыл в японский порт Кикума в понедельник, 9 июня, чтобы выгрузить нефть из проекта "Сахалин-2".

Важно! По данным издания, это первая за более чем два года поставка российской нефти в Японию. Однако экспорт российской нефти в страны "Большой семерки" говорит о том, что покупатели все больше готовы сотрудничать с Россией, несмотря на войну в Украине.

Почему Япония покупает нефть у России

Япония имеет исключение из санкций ЕС и США, введенных против России. Это позволяет стране импортировать нефть марки Sakhalin Blend из соображений энергетической безопасности.

В компании Taiyo Oil заявили, что российскую нефть приобрели по просьбе Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

Нефть экспортировали для японского проекта по производству СПГ, который мог бы пострадать в случае ее дефицита, ведь оба вида топлива добывают одновременно.

Несмотря на формальную законность поставки, сам факт, что страна из G7 принимает груз с судна, внесенного в черный список, только подкрепляет то, что администрация Дональда Трампа стремится сохранить экспорт нефти из России,

– отметило издание.

Стоит знать! До вторжения России в Украину в феврале 2022 года японские нефтепереработчики ежемесячно импортировали в среднем четыре партии нефти с Сахалина.