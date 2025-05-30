Танкеры с иранской нефтью исчезают, чтобы добраться до Китая

Это заставляет их прибегать к тактическим изменениям, чтобы сохранить потоки нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В последние месяцы все больше судов начали выключать транспондеры, приближаясь к водам вблизи восточной Малайзии. Это горячая точка для перевалки иранской нефти с одного судна на другое для для дальнейшей транспортировки в Китай.

Хотя тактика "затмения" не является новой, она все чаще применяется возле Малайзии. Белый дом заявляет, что торговля иранской нефтью приносит доход, который поддерживает милитаризованные группировки, финансируемые Тегераном, в частности ХАМАС. США пытаются помешать этому через санкции в отношении судов, портов и нефтеперерабатывающих заводов.

Перегрузки с судна на судно используются, чтобы скрыть происхождение грузов,

– говорит Муюй Сюй, старший аналитик по нефти в компании Kpler в Сингапуре.

Один из недавних примеров – это танкер Vani, не подсанкционное судно, которое построено в 2004 году и способно перевозить до 2 миллионов баррелей. Пустой танкер передал сигнал о своем местонахождении у восточной Малайзии 15 мая. После этого он "исчез" и снова появился в регионе через пять дней уже с полным грузом.

Пока Vani отсутствовала в цифровых системах, танкер 18 мая совершил перевалку с судном Nora – подсанкционным танкером, который загрузил иранскую нефть на экспортном терминале Харк. Сейчас Vani указывает китайский порт Циндао как пункт назначения.

Независимые нефтепереработчики Китая являются крупнейшими покупателями иранской нефти, поскольку сниженные цены позволяют им работать в условиях мизерных прибылей,

– пишет Bloomberg.

Официальные китайские данные свидетельствуют, что страна не импортирует иранскую нефть с 2022 года. Однако данные третьих сторон демонстрируют интенсивные поставки.

В прошлом месяце Китай импортировал около 1,46 миллиона баррелей в сутки из Ирана. И это меньше, чем пятимесячный пик в марте. Потоки начали уменьшаться в конце прошлого года, но с тех пор снова выросли.

Интересно! Среди других методов, которые используются для сохранения торговли между Ираном и Китаем, – использование так называемых "зомби-судов" – танкеров, использующих идентичность списанных судов, чтобы выглядеть легитимными.