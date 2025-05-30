Танкери з іранською нафтою зникають, аби дістатися Китаю

Це змушує їх вдаватися до тактичних змін, щоб зберегти потоки нафти, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Останніми місяцями все більше суден почали вимикати транспондери, наближаючись до вод поблизу східної Малайзії. Це гаряча точка для перевалки іранської нафти з одного судна на інше для подальшого транспортування до Китаю.

Хоча тактика "затемнення" не є новою, вона дедалі частіше застосовується біля Малайзії. Білий дім заявляє, що торгівля іранською нафтою приносить дохід, який підтримує мілітаризовані угруповання, що фінансуються Тегераном, зокрема ХАМАС. США намагаються перешкодити цьому через санкції щодо суден, портів і нафтопереробних заводів.

Перевантаження з судна на судно використовуються, щоб приховати походження вантажів,

– каже Муюй Сюй, старша аналітикиня з нафти в компанії Kpler у Сінгапурі.

Один із недавніх прикладів – це танкер Vani, не підсанкційне судно, яке побудоване у 2004 році та здатне перевозити до 2 мільйонів барелів. Порожній танкер передав сигнал про своє місцеперебування біля східної Малайзії 15 травня. Після цього він "зник" і знову з'явився в регіоні через п’ять днів уже з повним вантажем.

Поки Vani була відсутня в цифрових системах, танкер 18 травня здійснив перевалку з судном Nora – підсанкційним танкером, який завантажив іранську нафту на експортному терміналі Харк. Наразі Vani вказує китайський порт Циндао як пункт призначення.

Незалежні нафтопереробники Китаю є найбільшими покупцями іранської нафти, оскільки знижені ціни дозволяють їм працювати за умов мізерних прибутків,

– пише Bloomberg.

Офіційні китайські дані свідчать, що країна не імпортує іранську нафту з 2022 року. Однак дані третіх сторін демонструють інтенсивні поставки.

У минулому місяці Китай імпортував близько 1,46 мільйона барелів на добу з Ірану. І це менше, ніж п’ятимісячний пік у березні. Потоки почали зменшуватись наприкінці минулого року, але з того часу знову зросли.

Цікаво! Серед інших методів, які використовуються для збереження торгівлі між Іраном і Китаєм, – використання так званих "зомбі-суден" – танкерів, що використовують ідентичність списаних суден, щоб виглядати легітимними.