Натомість США представлятиме посол Метью Вітакер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо про участь США в Раді Україна – НАТО

За інформацією кількох незалежних одне від одного джерел видання, Гегсет буде присутній на зустрічі міністрів у четвер, 5 червня. Проте не відвідає Раду Україна – НАТО.

Зазначимо, що глава Пентагону також вперше не долучився до зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася сьогодні, 4 червня, у Брюсселі. Гегсет відвідав конференції з національної безпеки в Сінгапурі, а до Брюсселя приїде лише ввечері, коли засідання Контактної групи з питань оборони України завершиться.

Окрім цього, він навіть не доєднався до відеоконференції. Наразі Франція та інші країни НАТО стурбовані тим, що США можуть вирішити перекинути свої війська до Індо-Тихоокеанського регіону.

За словами президента Еммануеля Макрона, відмова США від допомоги Україні зрештою підірве довіру Сполучених Штатів до стримування будь-якого потенційного конфлікту з Китаєм через Тайвань.