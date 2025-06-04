Вместо этого США будет представлять посол Мэтью Уитакер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно об участии США в Совете Украина – НАТО

По информации нескольких независимых друг от друга источников издания, Гегсет будет присутствовать на встрече министров в четверг, 5 июня. Однако не посетит Совет Украина – НАТО.

Отметим, что глава Пентагона также впервые не присоединился к встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась сегодня, 4 июня, в Брюсселе. Гегсет посетил конференции по национальной безопасности в Сингапуре, а в Брюссель приедет только вечером, когда заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины завершится.

Кроме этого, он даже не присоединился к видеоконференции. Сейчас Франция и другие страны НАТО обеспокоены тем, что США могут решить перебросить свои войска в Индо-Тихоокеанский регион.

По словам президента Эммануэля Макрона, отказ США от помощи Украине в конце концов подорвет доверие Соединенных Штатов к сдерживанию любого потенциального конфликта с Китаем через Тайвань.