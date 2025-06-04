Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова анонимного чиновника США, которого цитирует Аѕѕосіатеԁ Press.

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Почему Хегсет не приедет на "Рамштайн"

Впервые министр обороны США не присоединится к встрече международной группы для координации военной помощи Украине. В среду более 50 других лидеров обороны соберутся для обсуждения военной помощи Украине.

Глава Пентагона Пит Хегсет посетил конференции по национальной безопасности в Сингапуре, а в Брюссель приедет только вечером 4 июня, когда заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины завершится. К видеоконференции Хегсет также не присоединится.

Это последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от военных усилий в Украине. И это происходит сразу после предупреждения президента Франции Эммануэля Макрона на конференции по безопасности в минувшие выходные о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их сосредоточенность на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться ценой отказа от Украины,

– пишет издание.

В апреле глава Пентагона не приехал на "Рамштайн", но присоединился к заседанию онлайн. Тогда Хегсета, вероятно, заинтересовала возможность получить от Украины деньги за продажу оружия.

Сейчас Франция и другие страны НАТО обеспокоены тем, что США могут решить перебросить свои войска в Индо-Тихоокеанский регион. По словам президента Эммануэля Макрона, отказ США от помощи Украине в конце концов подорвет доверие Соединенных Штатов к сдерживанию любого потенциального конфликта с Китаем через Тайвань.

Напомним, группу "Рамштайн" для помощи Украине создал в 2022 году предшественник Хегсета Ллойд Остин. За эти годы страны-члены вместе предоставили около 126 миллиардов долларов военной помощи, в частности оружием. Более 66,5 миллиардов долларов поступило от США.

США до сих пор исполняли обязанности председателя группы, а Остин посещал встречи, которые проводились как в одном месте, так и через видеосвязь.

Хегсет сначала отказался от руководящей роли на "Рамштайн", не предоставляя новой военной помощи, а теперь вообще не участвует в собрании. Группой для поддержки Украины сейчас руководит Германия и Великобритания.

К слову, Пит Хегсет не раз заявлял, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО. А США пытаются заставить Европу взять на себя большую часть финансовой и военной помощи.

Однако сотрудничество Украины с США продолжается в рамках соглашения о полезных ископаемых и инвестиционном фонде для восстановления. Также глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился со специальными посланниками США Стивом Виткоффом и Китом Келлогом. Чиновники общались о переговорах с россиянами и условиях на поле боя. Ожидается также встреча украинской стороны с государственным секретарем Марко Рубио и другими должностными лицами.