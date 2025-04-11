Об этом заявил Рустем Умеров во время пресс-конференции по итогам "Рамштайна", сообщает 24 Канал.

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Умеров о "Рамштайн"

Умеров отметил, "Рамштайн" – очень важная платформа для нашего государства. Ведь это основная платформа для поставок вооружения, военной техники и боеприпасов.

Министр подчеркнул, каждая страна, которая предоставляет нам такую поддержку, является очень важной. Добавил, говорили с руководителями всех коалиций – сейчас их 9.

Кстати, 11 апреля подписали соглашение о новой коалиции по РЭБ. Чиновник заверил, будем продолжать сотрудничество со всеми.

Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК. Это будет такой новый формат. О конкретных шагах доложим несколько позже,

– заявил Умеров.

Также отметил, что во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины приняли участие министры из стран Европы, Азии и США. Украинская сторона проинформировала партнеров о ситуации с безопасностью, представила ключевые потребности нашего государства, – как срочные, так и долгосрочные.

Глава Минобороны отметил, что фокус внимания на этом заседании был сосредоточен на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, поставке ракет, артиллерии, боеприпасов, бронированной техники. Кроме того, продолжении финансирования.

"Очень благодарен партнерам за поддержку. Сегодня мы получили 21 миллиард евро. И это очень мощные пакеты и существенная поддержка", – подчеркнул Умеров.