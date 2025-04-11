Отметим, что эта "Коалиция возможностей" дополняет восемь других коалиций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Германии.
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Чем будет заниматься "Коалиция возможностей"
По данным немецкого Минобороны, "Коалиция возможностей" будет расширять возможности Украины в обеспечении собственной коммуникации, разведке и нарушениях коммуникаций противника, защите от дронов, а также в эффективности собственных систем вооружения.
Там добавляют, что полученные знания будут использованы для дальнейшего развития возможностей Бундесвера. В министерстве объясняют, что навыки ведения радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат, гражданского населения.
Контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Это особенно касается использования и защиты беспилотников,
– говорится в сообщении Минобороны Германии.
Отметим, что 11 апреля в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Именно во время него было решено предоставить государству новые пакеты помощи и создать коалицию "Радиоэлектронная борьба".